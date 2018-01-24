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Кристап Порзиньгис впервые за свою карьеру получил право участвовать в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет nra.lv . Об участии латвийца в матче проинформировала пресс-служба лиги во вторник, 23 января.

18 января НБА сообщила участников стартовых пятерок Восточной и Западной конфедерации, которых выбрали фанаты, игроки и представители СМИ путем голосования. Через пять дней после голосования были названы 14 резервистов - их выбрали тренеры клубов лиги. Из каждой конфедерации было выбрано по семь игроков - двое защитников, трое игроков передней линии и двое обладателей wild card. Кристап Порзиньгис стал одним из семи представителей Восточной конфедерации.

67-я игра звезд НБА состоится 18 февраля, 2018 года в Staples Center в Лос-Анджелесе. Мероприятие пройдет в городе уже шестой раз и в первый раз с 2011 года. Игру покажут по каналу TNT и ее комментаторами выступят Шакил О'Нил и Чарльз Баркли.

25 января капитаны Леброн Джеймс и Стэфен Карри назовут составы команд, они смогут выбрать игроков и из соседней конфедерации. Похожий формат был использован с 2011 по 2015 год в играх звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и с 2014 по 2016 год в НХЛ Pro Bowl.

Напомним, Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке. Порзиньгис также два раза участвовал в Матче восходящих звезд, после чего заявлял, что мечтает сыграть и в Матче всех звезд.

Фото: facebook.com