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Английский клуб "Манчестер Юнайтед" возглавил рейтинг самых прибыльных футбольных команд мира. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.

По информации организации, в сезоне-2016/17 МЮ заработал 676 миллионов евро. На втором месте расположился мадридский "Реал" с 674 миллионами. Как отмечается в материале, манкунианцам удалось возглавить рейтинг благодаря победе в Лиге Европы.

В первую пятерку также вошли "Барселона" (648,3 миллиона), "Бавария" (587,8) и "Манчестер Сити" (527,7). Представителей России среди двадцатки лучших нет.

МЮ лидирует в рейтинге второй год подряд. До этого 11 лет самым прибыльным клубом становился "Реал".

В мае 2017 года "Манчестер" стал самым дорогим клубом Европы. По информации аудиторской компании KPMG, стоимость команды в 2017 году составила более чем три миллиарда евро.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги МЮ занимает второе место, имея в активе 53 очка. Лидирует "Манчестер Сити" с 65 очками.

Фото: Flickr