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С делегацией латвийских спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на Олимпиаду отправиться начальник Главного управления полиции порядка (ГУПП) Госполиции Артис Велшс, пишет nra.lv.

Он рассказал, что риски безопасности на Олимпиаде являются одними из самых высоких, поэтому во время игр будет работать Международный центр по сотрудничеству полиции, в который Южная Корея предложила делегировать представителя каждой страны.

Такой центр работал и во время предыдущих игр, но тогда было решено не отправлять туда сотрудников. На этот раз ситуация другая, потому что необходимо учитывать геополитическую ситуацию и напряженность на Корейском полуострове и угрозу терроризма в мире, пояснил Велшс.

"Латвия не является страной с высоким риском терроризма, но необходимо учитывать, что террористические страны будут участвовать в играх, а также высокий уровень террористической угрозы в мире", - добавил он.

Напомним, Латвию на предстоящей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять 35 спортсменов по девяти видам спорта, сообщил Латвийский олимпийский комитет.

На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.

Фото: Flickr