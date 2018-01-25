За безопасностью латвийских спортсменов на Олимпиаде присмотрит начальник полиции порядка (4)

фото

Спорт | 25 января 2018 года, 09:03

С делегацией латвийских спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на Олимпиаду отправиться начальник Главного управления полиции порядка (ГУПП) Госполиции Артис Велшс, пишет nra.lv.

Он рассказал, что риски безопасности на Олимпиаде являются одними из самых высоких, поэтому во время игр будет работать Международный центр по сотрудничеству полиции, в который Южная Корея предложила делегировать представителя каждой страны.

Такой центр работал и во время предыдущих игр, но тогда было решено не отправлять туда сотрудников. На этот раз ситуация другая, потому что необходимо учитывать геополитическую ситуацию и напряженность на Корейском полуострове и угрозу терроризма в мире, пояснил Велшс.

"Латвия не является страной с высоким риском терроризма, но необходимо учитывать, что террористические страны будут участвовать в играх, а также высокий уровень террористической угрозы в мире", - добавил он.

Напомним, Латвию на предстоящей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять 35 спортсменов по девяти видам спорта, сообщил Латвийский олимпийский комитет.

На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.

Фото: Flickr

Комментарии 4
Инфа50 минут назад
Олимпиаду превратили в Евровидение, люблю спорт, но Олимпиаду не смотрю с 2008 года. Современный мировой порядок растоптал весь смысл и цель этих соревнований.
Ответить
Вовп50 минут назад
Без комментариев.
Ответить
mant21 минуту назад
интересненько:) всю жизнь отработал в администраивном управлении;) а теперь специалист в области геополитики и тероризма;)
Ответить