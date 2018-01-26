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Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев сегодня, 26 января, в Италии не поразил последнюю мишень, но все-таки стал чемпионом Европы в 10-километровом спринте.

Расторгуев завоевал этот титул во второй раз в карьере.

На первом огневом рубеже латвийский спортсмен поразил все пять целей и являлся лидером, но на второй стрельбе он действовал медленно и перед последним выстрелом выдержал паузу, но все равно промахнулся.

После второй стрельбы он на 5 секунд опережал россиянина Аленсандра Логинова, на следующей контрольной отметке разрыв сократился до 3,7 секунды, но на финише Расторгуев опять оторвался на 5,5 секунды.

4 года назад Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке на 20 километров, а в 10-километровом спринте он взял "бронзу".