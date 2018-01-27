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Сегодня, 27 января в холле Arēna Rīga состоится самое большое спортивное событие в Латвии - полуфинальный поединок турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины. Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет в финал, который пройдет в Саудовской Аравии, пишет rus.tvnet.lv.

Бой начнется около полуночи по латвийскому времени. Примечательно, что как специалисты, так и букмекеры и большинство болельщиков считают фаворитом боя Усика, однако на стороне Майриса Бриедиса поддержка многочисленных фанатов и болельщиков.

Специалисты обещают интересный поединок, и совсем не ислючено, что латвийский боксер может преподнести сюрприз. В любом случае, все решится в ринге в течение 12 раундов, если, конечно, все не закончится досрочно нокаутом.

Победитель будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи — через неделю после встречи Бриедиса с Усиком в Риге.

Известен состав судейских бригады, которая будет обслуживать объединительный поединок в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.

Третьим человеком в ринге станет один из самых известных рефери современности – Кенни Бейлисс из Невады, США. Боковыми судьями станут Робин Тэйлор (США), Крэйг Мэткальф и Роберт Тэппер (оба – из Канады). Для Майриса Бриедиса это будет самая важная борьба в его карьере против сильнейшего противника, который на данный момент встречается в первой тяжелой весовой категории.

Ни Бриедис, ни Усик в своей профессиональной карьере до сих пор не терпели поражения. Бриедис выиграл все 23 боя на профессиональном ринге (18 — нокаутом). Усик одержал 13 побед в 13 поединках (11 — нокаутом). Таким образом, на ринге сойдутся два непобежденных боксера, пишет rus.delfi.lv.

Участники сегодняшнего боя поделят 2,4 млн долларов призового фонда: по 800 тысяч каждому достанутся гарантированно, еще 800 получит победитель. Билеты на поединок поступили в продажу 11 декабря и были доступны по цене от 50 до 400 евро в зависимости от сектора. За два первых дня было продано примерно половина билетов. Места возле ринга разошлись практически сразу.

Напомним, в пятницу, 26 января в Риге прошла церемония взвешивания перед полуфиналом. Первым на весы встал Бриедис - его вес составил 90,3 кг, Усик оказался на 100 граммов тяжелее - 90,4 кг. Долгожданный поединок пройдет в весовой категории до 90,7 кг. Следовательно, оба тяжеловеса уложились в лимит и допущены до боя в столице.

"Сражаться в таком бою — большая честь, — сказал Бриедис после пятничной церемонии взвешивания. — Надеюсь, что нам удастся переписать историю не только латвийского, но и мирового бокса. Бой в родных стенах придает дополнительную мотивацию. Надеюсь, что поддержка болельщиков и их энергетика помогут мне победить".

Также, как уже писал Mixnews, во вторник, 23 января состоялась публичная тренировка Бриедиса и Усика.

Тем временем в среду, 24 января Орденский капитул наградил Майриса Бриедиса орденом Трех звезд III степени за особые заслуги перед Латвийским государством.