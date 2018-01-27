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В субботу в Сигулде проходит последний, девятый этап Кубка мира по санному спорту, который одновременно является и чемпионатом Европы. В соревнованиях на санях-двойках латвийский экипаж Андрис Шицс / Юрис Шицс завоевал серебро, пишет rus.delfi.lv.

Победителем этапа в Сигулде на санях-двойках стал немецкий экипаж Тони Эгерт / Саша Бенекен. Им также досталось золото чемпионата Европы. Латвийский экипаж стал вторым на домашнем этапе Кубка мира и вице-чемпионом Европы. Братья Шицс по сумме двух попыток уступили немцам 0,055 секунды.

Андрис и Юрис второй раз в карьере попали в призовую тройку на чемпионате Европы в личных стартах: в 2015 году в Сочи они выиграли бронзовые награды. Кроме того, у братьев Шицсов есть семь медалей европейского первенства в командных эстафетах (в 2008 и 2010 годах — золото).

Тройку призеров на этапе в Сигулде замкнули лидеры сезона Тобиас Вендль и Тобиас Арльт — их проигрыш победителям составил 0,226 секунды.

Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович / Петерис Калниньш занял 4-е место — до третьего места им не хватило 0,182 секунды. Еще одни представители Латвии - Кристенс Путинс / Имантс Марцинкевич на домашней трассе были восьмыми (+0,754 сек от победителей).

В воскресенье, 28 января в Сигулде пройдут спринтерские соревнования на санях-двойках. После 12 из 13 соревнований Кубка мира досрочными победителями сезона-17/18 стали немцы Эгерт / Бенекен (1070 очков).

На втором месте — Вендль / Арльт (877), на третьем — австрийцы Петер Пенц / Георг Фишлер (786), которые в Сигулде были пятыми, на четвером — Андрис Шицс / Юрис Шицс (634), на 11-м — Гудрамович / Калниньш (386), на 21-м — Путинс / Марцинкевич (214).