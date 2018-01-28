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Поединок между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины завершился победой Усика. Украинский спортсмен стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг.

В 12-раундовом поединке Усик выиграл у Бриедиса по очкам, защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший хозяину ринга пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Двое судей отдали победу украинскому боксеру с одинаковым счетом 115-113, у третьего арбитра счет был равный 114-114.

В финале WBSS Усик встретится с победителем другого полуфинала между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи. Ранее в 1/4 финала Усик победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, а Бриедис — кубинца Майка Переса по очкам.

Усик в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с сентября 2016 года. В его послужном списке теперь 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

Бриедис не сумел во второй раз защитить пояс чемпиона мира WBC, который завоевал в апреле 2017 года благодаря победе над Хуком по очкам. В послужном списке Бриедиса — 23 победы (18 нокаутом), одно поражение.

Всемирная суперсерия бокса — новый престижный турнир, который будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. По восемь боксеров в двух весовых категориях проводят поединки начиная с четвертьфиналов. Финальные бои пройдут в мае.

Фото: facebook.com/Briedis.Mairis