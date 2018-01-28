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В последней игре чемпионата Континентальной хоккейной лиги перед Олимпиадой рижское "Динамо" на своем льду уступило "Йокериту" из Хельсинки со счетом 1:2, пишет KasJauns.

После этого поражения латвийская команда закончит этот сезон на последней позиции в Западной конфедерации.

Йокерит открыл счет в середине первого периода: на седьмой минуте нападающий Никласс Йенсен сделал сильный кистевой бросок, забросив шайбу в ближний верхний угол ворот.

Также игрок "Йокерита" нарушил правила. В большинстве перед воротами хорошо себя показал латвийский хоккеист Микелис Редлихс, который был первым у шайбы на 44-й минуте после броска Анси Салмелы.

Ранее сообщалась, что обе команды уже играли между собой в пятницу, 26 января. В предыдущей игре рижане выиграли со счетом 4:2, прекратив серию семи проигрышей.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial/