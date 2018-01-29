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Звезда латвийского тенниса Алена Остапенко в новейшем ранге WTA достигла новых высот и поднялась на шестую позицию в списке, в то время как первое место заняла представительница Дании Каролина Возняцки. Об этом пишет Latvijas avīze.

До сих пор латвийская спортсменка занимала седьмую строчку в рейтинге, однако после первого турнира открытого чемпионата в Австралии Grand Slam Остапенко смогла подняться на рекордную для себя позицию.

Кандидатуру латвийской теннисистки также выдвинули на престижный спортивный приз Laureus в категории "Самое большое открытие или прорыв 2017 года". Призеры будут названы 27 февраля.

На этой неделе Остапенко примет участие в серийном турнире Premier в Санкт-Петербурге. Латвийская спортсменка выступит под вторым номером. Во вторник она сыграет в матче либо против обладательницы 197 места в мировом ранге Верой Звонаревой из России, либо против 28-й ракетки планеты Кики Бертенсой из Бельгии.

Ранее сообщалось, что в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 33) обыграла в трех сетах сильнейшую теннисистку Латвии Алену Остапенко (WTA, 7) - 6:3, 1:6, 6:3.