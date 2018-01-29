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Латвийский боксер Майрис Бриедис изъявил желание еще раз встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком, пишет Prosport-ru.tsn.ua.

Усик победил Бриедиса в полуфинальном бою World Boxing Super Series (WBSS) по решению большинства судей.

"Думаю, бой всем понравился. Усик - самый сложный и опытный соперник, с которым я боксировал. Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз. Бой был равным, и судьи со стороны видели все лучше. Возможно, на их вердикт повлияло то, что Усик был фаворитом поединка. Для меня это поражение будет мотивацией в подготовке к следующим поединкам", - сказал Бриедис после боя.

В финале WBSS Усик встретится с победителем пары Гассиев – Дортикос. Их бой состоится 10 февраля в Сочи. А финал – в мае.

Фото: facebook.com/Briedis.Mairis