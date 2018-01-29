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Флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане понесет бобслеист Даумант Дрейшкенс, сообщили в понедельник на презентации латвийского олимпийского флага.

"Я солгал бы, говоря, что для меня это не стало неожиданностью. Думаю, что в нашей олимпийской сборной достаточно спортсменов, которые заслужили эту честь. Воспринимаю это как оценку всей нашей бобслейной команды и надеюсь, что флаг Латвии будет присутствовать не только на открытии, но и на награждении", - заявил 33-летний Дрейшкенс.

Пхёнчхан станет для него четвертой олимпиадой, а четыре года назад в Сочи Дрейшкенс как член четверки Оскара Мелбардиса завоевал серебряную медаль.

В том случае, если Спортивный арбитражный суд подтвердит дисквалификацию россиян Александра Зубкова и Александра Касьянова на Олимпиаде в Сочи, четверка Мелбардиса получит золотые награды предыдущих Олимпийских игр.

Ранее флаг Латвии несли на открытии зимних Олимпиад бобслеисты Янис Кипурс, Зинтис Экманис и Сандис Прусис, хоккеисты Харийс Витолиньш, Артур Ирбе и Сандис Озолиньш, скелетонист Мартин Дукурс.

Как сообщалось, Латвию будут представлять на Олимпиаде в Пхёнчхане 24 спортсмена, выступающие в девяти видах спорта.

Фото: facebook.com