Стало известно, кто понесет флаг Латвии на Олимпиаде (7)

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Спорт | 29 января 2018 года, 14:38

Флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане понесет бобслеист Даумант Дрейшкенс, сообщили в понедельник на презентации латвийского олимпийского флага.

"Я солгал бы, говоря, что для меня это не стало неожиданностью. Думаю, что в нашей олимпийской сборной достаточно спортсменов, которые заслужили эту честь. Воспринимаю это как оценку всей нашей бобслейной команды и надеюсь, что флаг Латвии будет присутствовать не только на открытии, но и на награждении", - заявил 33-летний Дрейшкенс.

Пхёнчхан станет для него четвертой олимпиадой, а четыре года назад в Сочи Дрейшкенс как член четверки Оскара Мелбардиса завоевал серебряную медаль.

В том случае, если Спортивный арбитражный суд подтвердит дисквалификацию россиян Александра Зубкова и Александра Касьянова на Олимпиаде в Сочи, четверка Мелбардиса получит золотые награды предыдущих Олимпийских игр.

Ранее флаг Латвии несли на открытии зимних Олимпиад бобслеисты Янис Кипурс, Зинтис Экманис и Сандис Прусис, хоккеисты Харийс Витолиньш, Артур Ирбе и Сандис Озолиньш, скелетонист Мартин Дукурс.

Как сообщалось, Латвию будут представлять на Олимпиаде в Пхёнчхане 24 спортсмена, выступающие в девяти видах спорта.

Фото: facebook.com

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
Это не Олимпиада, это позорная комедиада. Даже канал не включю!!!
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Молот1 час назад
Зачем теперь вообще проводить олимпийские игры?Основной принцип игр "спорт вне политики"полностью утратил своё значение.Пусть теперь награды сразу распределяет гос.деп,а послушные шавки радуются что на них обратили внимание.И дело вовсе не в допинге,так могут наказать любую страну в мире которая вдруг чем-то не угодит всемирному хозяину.Смотреть тоже не буду,не интересно.
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Alex1 час назад
Мало кто обратил внимание,эти "спортивные отморозки" опять ни за что ещё и русских параолимпийцев наказали...инвалидов...а поют о правах женщин,геев,трансмутантов...В таком виде ,с такими "олимпиадами " России надо заканчивать ,как с ПАСЕ ...и смотреть это "шоу" тоже не собираюсь...
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