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Латвийского боксера Майриса Бриедиса подвела тактика, и исход поединка мог решиться в последних двух раундах в пользу латвийца. Такое мнение в программе LTV7 "Сегодня вечером" высказал бывший тренер спортсмена Элвис Михайленко.

"Если бы Майрис боксировал правильно в тактическом плане и добился бы того, что еще бы один судья дал бы ему ничью, то исходом боя была бы ничья. И по формату этого турнира они смотрели бы по последним раундам. Последние два раунда, как минимум, я считаю, однозначно выиграл Бриедис. И если бы так получилось, руку подняли бы Майриса", - отметил он.

Экс-тренер также назвал возможную причину проигрыша Бриедиса.

"Перед боем у него должна была быть ясная стратегия. Задолго до встречи. Ещё во время тренировочных спарингов, чтобы понимать, что и как он будет делать во время боя, как он будет этот бой вести. Я наблюдал бой, мне показалось, что такой стратегии не было. Чья вина в этом? Возможно, тренерского штаба", - заявил Михайленко

По его словам, многие теперь недовольны, что Усик победил так неубедительно, поскольку он является Олимпийским чемпионом и в первом тяжёлом весе он лучший в мире.

Напомним, поединок между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины завершился победой Усика. Украинский спортсмен стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг.