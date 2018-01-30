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Пятикратный чемпион мира латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены, пишет портал Championat.

Спортсмен принял участие в создании нового документального фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Лента была показана в эфире телеканала ARD.

Напомним, что ранее МОК аннулировал результаты россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде-2014 в Сочи, а его золотая медаль досталась как раз Дукурсу.

"Конечно, ситуация причиняет мне боль. Мы же занимались с ребятами вместе. Поначалу я даже не мог в это поверить. Они мне говорили: "Как ты можешь верить тому, что пишут?" Но мой ответ был таким: "А почему я должен верить вам?" Я в спорте 20 лет, работаю на износ, стремлюсь чего-то добиться. В моих глазах они полностью разрушили олимпийскую страсть, олимпийский дух и прочее. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец восстановлена, теперь это никого не волнует", — сказал спортсмен в документальном фильме.

Главным героем фильма "Секретный случай допинг — олимпийский заговор" стал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. В фильме он заявил, что президент России Владимир Путин, вероятно, знал о допинговых схемах в российском спорте, которые были созданы для обеспечения победы российских спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

По его мнению, решение об использовании допинга шло с самого верха, от президента.

"Потому что только президент может назначить секретную службу ФСБ для выполнения такой конкретной задачи", – заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории.

Фото: Mixnews