Спорт |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко на пресс-конференции перед турниром St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге рассказала об адаптации в статусе теннисистки первой десятки рейтинга WТА.

"Это первый сезон, когда я играю в топ-10. Я надеюсь, что смогу сохранить это место и подняться еще выше в рейтинге. Конечно, приятно быть в таком статусе. У меня ещё не было так много турниров с BYE в первом круге. Мне кажется, это хорошо, потому что начинаешь турнир сразу со второго круга", — сказала Остапенко, отвечая на вопросы корреспондента Championat.com.

Первой соперницей Алены станет россиянка Вера Звонарева. Спортсменки сыграют сегодня, 31 января, около 14 часов.

Напомним, Остапенко в новейшем ранге WTA достигла новых высот и поднялась на шестую позицию в списке, в то время как первое место заняла представительница Дании Каролина Возняцки.

До сих пор латвийская спортсменка занимала седьмую строчку в рейтинге, однако после первого турнира открытого чемпионата в Австралии Grand Slam Остапенко смогла подняться на рекордную для себя позицию.