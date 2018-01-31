Остапенко одержала победу в первом матче SPb Ladies Trophy (2)
Спорт | 31 января 2018 года, 18:21
Шестая ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко одержала победу над спортсменкой из России Верой Звонаревой на турнире WTA в Санкт-Петербурге.
Игра закончилась со счетом 7:6, 6:3. Теннисистки сражались один час и 33 минуты.
В 1/4 финала соперницей Остапенко станет победитель матча между Петрой Квитовой и Ириной-Камелией Бегу.
Матчи III Международного теннисного турнира WTA Premier St. Petersburg Ladies Trophy проходят с 29 января по 4 февраля. Призовой фонд турнира составляет более 700 тысяч долларов США.
Аленка молодца.Она без разговоров вынесет за корт любую соперницу,если научится воевать со своими нервами от которых валом прут сплошные ненужные ошибки.Во втором сете по ходу Вера Звонарева постарела лет так на 5 бегая за форхендами от Аленки.Да ладно,молодо-зелено,пускай растет Девченка!
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Приятно, молодчина. Продолжай в том же духе
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