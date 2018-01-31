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Шестая ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко одержала победу над спортсменкой из России Верой Звонаревой на турнире WTA в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 7:6, 6:3. Теннисистки сражались один час и 33 минуты.

В 1/4 финала соперницей Остапенко станет победитель матча между Петрой Квитовой и Ириной-Камелией Бегу.

Матчи III Международного теннисного турнира WTA Premier St. Petersburg Ladies Trophy проходят с 29 января по 4 февраля. Призовой фонд турнира составляет более 700 тысяч долларов США.