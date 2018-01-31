Члена сборной Латвии по скелетону отстранили от Олимпиады за оскорбления (12)

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Спорт | 31 января 2018 года, 19:12

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) исключил из состава олимпийской делегации технического работника команды латвийских скелетонистов Роджера Лодзиньша за оскорбительные высказывания в адрес спортсменов-олимпийцев и других участников зимней Олимпиады-2018. Об этом сообщает nra.lv .

В пресс-службе ЛОК сообщили, что Лодзиньш во время публичной переписки с членами латвийской делегации в WhatsApp оскорбил спортсменов латвийской команды, тренеров, обслуживающий персонал и администрацию, используя нецензурные высказывания, в связи с чем и нарушил договор о сотрудничестве, который подписывал каждый участник делегации.

Лодзиньш — бывший бобслеист, вице-чемпион мира, участник Олимпийских игр. Он должен был отправиться в Южную Корею 2 февраля вместе с другими участниками латвийской команды по скелетону.

Напомним, Латвию на предстоящей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять 35 спортсменов по девяти видам спорта, сообщил Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

Комментарии 12
О1 час назад
Дукурсов чего не исключили они всё время треплются?!
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Я1 час назад
Латвия это один сплошной цирк с лучшими клоунами в мире, это ж надо придумать, требовать расписаться членов команд отправляющихся на олимпиаду в сотрудничестве, класный патриотизм в команде, расписался и ты патриот, неужели в этом договоре есть специальный пункт запрещающий использовать МАТ, может по тому что он звучал на великом и могучем РУССКОМ языке, а может инквизиция подслушала в лице ЦГ языка. О боже благослови и спаси Латвию, избавь её хоть от руководящих дураков
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Я1 час назад
А кто занимается полозьями, может у него заиграла совесть и он больше не захотел быть в команде допингистов - дукорсов.
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