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Шестая ракетка мира, лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко заявила, что не получала предложений выступать под российским флагом.

"Таких предложений не поступало. Я родилась и выросла в Латвии и никогда не собиралась менять гражданство, потому что считаю Латвию своей родиной. Мне очень приятно представлять Латвию", — передаёт слова Остапенко корреспондент "Чемпионата" Даниил Сальников.

Остапенко заявила, что рада тому, что сумела одержать волевую победу над россиянкой Верой Звонаревой на турнире WTA в Санкт-Петербурге.

Звонарева, получившая от организаторов wild card, в среду уступила второй ракетке турнира Остапенко со счетом 6:7 (6:8), 3:6. По ходу первого сета россиянка вела со счетом 4:1, дважды взяв подачу соперницы.

"Я знала, что она очень опытный игрок, долго была в WTA-туре. Перед матчем понимала, что будет нелегко. Она показала неплохой теннис. Рада, что боролась до конца и выиграла матч", - заявила Остапенко журналистам.

Остапенко рассказала, что после победы на "Ролан Гаррос" в 2017 году грунт стал ее любимым покрытием.

"Раньше самым любимым покрытием была трава. Сейчас - такое, как на "Ролан Гаррос", там грунт особенный и быстрый, он очень подходит мне. Тут корты другие, достаточно медленные, следовательно, розыгрыши более затяжные. Если хорошо играть, то все возможно", - сказала теннисистка.

Теперь, в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге Алена Остапенко сыграет либо с чешкой Петрой Квитовой, либо с румынкой Ириной Бегу.