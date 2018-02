Спорт |

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в пресс-релизе суда. Кроме того, россиянам восстановлены и результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Что означает решение CAS

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Дукурс в Сочи был вторым, его брат Томас - четвертым, соответственно, бронзовая медаль Томасу Дукурсу не достанется.

Апелляции еще 11 российских спортсменов удовлетворены частично, в том числе бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова. Им сочинские результаты аннулируются, что позволяет получить золотую медаль четверке Оскара Мелбардиса, а в соревнованиях двоек ему и Дауманту Дрейшкенсу достается бронза.

Дисквалификация снята и с российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, что означает, что серебряная медаль в эстафете не достанется Элизе Тируме (Цауце), Мартиньшу Рубенису и братьям Шицсам, которые на Олимпиаде были третьими.

Снятие дисквалификации с российских спортсменов означает, что они теоретически могут принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Правда, для этого они должны получить приглашение МОК.

Всего апелляции подали 42 российских спортсмена, а рассмотрены были 39 случаев.

Теперь оправданные российские атлеты смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать МОК.

В Международном олимпийском комитете заявили, что решение CAS не означает автоматический допуск спортсменов на Игры 2018 года. Также там отметили, что решение CAS может заметно (и, по всей видимости, негативно) повлиять на будущую войну с допингом.

“This may have a serious impact on the future fight against doping.”

IOC statement on CAS decision to overturn bans of 28 Russian athletes pic.twitter.com/3MbzPMI8lD