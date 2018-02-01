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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в пресс-релизе суда.

Кроме того, россиянам восстановлены и результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Но, теперь оправданные российские атлеты смогут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать МОК.

Российской сборной вернутся одна золотая, шесть серебряных и две бронзовые медали. Таким образом, Россия может вновь подняться на первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи, пишет gazeta.ru.

САС рассмотрел 39 из 42 апелляций, из которых 28 были удовлетворены полностью. Суд счел, что собранных доказательств недостаточно для установления нарушения.

Оставшиеся 11 прошений арбитраж удовлетворил лишь частично. Следовательно, решение МОК об аннулировании результатов в отношении этих спортсменов остается в силе. Однако САС заменил пожизненное отстранение от Игр запретом на выступление южнокорейском Пхенчхане.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе в Южной Корее.