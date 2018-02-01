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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Игр-2014 и пожизненном отстранении от Олимпиад.

"МОК принял решение CAS с удовлетворением — с одной стороны и с разочарованием — с другой", - сказано в сообщении.

"С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил для 11 спортсменов из-за манипуляций с их образцами ещё раз свидетельствует о существовании систематических манипуляций в антидопинговой системе на Олимпийских играх в Сочи", - подчеркивают спортивные функционеры.

С другой стороны, МОК очень сожалеет, что члены комиссии не использовали доказанного существования систематических манипуляций в антидопинговой системе в других 28 случаях.

"Решение CAS не означает, что оправданные 28 спортсменов будут приглашены на Игры. МОК тщательно проанализирует мотивировочную часть решения, как только она появится в нашем распоряжении, и продумает дальнейшие шаги, включая возможность обращения в Федеральный суд Швейцарии", - говорится в заявлении пресс-службы МОК.