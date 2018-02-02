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Латвийский тренер Дайнис Дукурс, отец скелетониста Мартинса Дукурса подверг критике глав независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Макларена и Дениса Освальда. Об этом Дукурс-старший сказал в интервью интернет-поррталу "Спорт-Экспресс".

«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они должны или застрелиться, или повеситься. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу", — цитирует Дукурса "Спорт-Экспресс".

Ричард Макларен

На данный момент есть судебное решение: Третьяков невиновен. Вы готовы с ним общаться?

– Я не вижу надобности вникать в эту проблему и обсуждать ее с ним. На Кубках мира мы выступаем вместе, на соревнованиях и тренировках мои сыновья и российские спортсмены переодеваются в одной раздевалке. У меня есть мнение, что в Сочи происходило что-то неприличное. Но я не следователь, вопросы не задаю. Если Александр Третьяков будет с нами на одних соревнованиях, то будем с ним бороться.

По его словам, ни он сам, ни его сыновья не огорчены таким поворотом событий. Сейчас все внимание Дукурсов сфокусировано на подготовке к Олимпиаде-2018.

Ранее в интервью радио Baltkom Дукурс-старший заявил, что на игры в Пхенчхане он и его сыновья поедут несмотря ни на что.

"Мы сейчас больше смотрим вперед, чем назад. Смотрим, что мы сделали, что еще нам надо сделать. Конечно, сейчас готовимся к Олимпиаде, все силы уходят на это. К тому же, это не наша забота - принимать решения. Там еще не все закончено, МОК еще может сам какие-то меры принять. Я думаю, это затянется надолго. Мы не собираемся бойкотировать Олимпиаду, завтра вылетаем в Южную Корею", - заявил Дайнис Дукурс.

После пожизненного отстранения российского скелетониста Александра Третьякова и аннулирования результатов Олимпийских игр в Сочи, золотая медаль на время перешла к Дукурсу. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее Дукурс осудил главу комиссии МОК Дениса Освальда.

фото twitter.com/bobslejs