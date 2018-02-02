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Шестая ракетка мира, ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко проиграла чешке Петры Квитовой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге со счетом 0:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 57 минут. За это время латвийская теннисистка совершила три эйса и ошиблась четыре раза при подаче.

Петра Квитова сделала четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.

Матч против двукратной чемпионки Уимблдона стал для Остапенко одним из худших в сезоне.

"Это был не лучший мой матч. К сожалению, после Australian Open у меня была травма, и мне удалось потренироваться всего пару дней перед приездом сюда, поэтому не могу сказать, что была готова на 100%. Тем не менее, считаю, что сыграла здесь пару неплохих матчей, а Петра Квитова сегодня действовала очень здорово, особенно в первом сете", отметила Остапенко в интервью championat.com.

Спортсменка рассказала, что первая партия далась ей тяжелее.

"Не сказала бы, что я начала плохо. В первом гейме у меня было три брейк-пойнта, но она сегодня провела всю встречу на очень высоком уровне и действовала очень активно. Так что первая партия была для меня тяжёлой. Во втором сете игра была равной, но она сыграла лучше в ключевые моменты, и матч сложился в ее сторону", — заключила Остапенко.

За выход в финал Петра Квитова будет бороться с немецкой теннисисткой Юлией Гергес, которая выиграла у российской спортсменки Елены Рыбиной.

Матчи III Международного теннисного турнира WTA Premier St. Petersburg Ladies Trophy проходят с 29 января по 4 февраля. Призовой фонд турнира составляет более 700 тысяч долларов США.