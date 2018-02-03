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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис стал первым игроком в истории НБА, которому удалось 15 игр подряд блокировать хотя бы один бросок соперника и забросить один трехочковый бросок.

На Youtube-канале НБА опубликован видеоролик с лучшими эпизодами исторического достижения спортсмена.

До этого рекорд принадлежал двум игрокам. В прошлом сезоне этого добился Карл Энтони Таун из миннесотского «Timberwolves», а в сезоне 1996/97 - Крис Уэббер из вашингтонского «Bullets».

Фото из Flickr