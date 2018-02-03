Кристап Порзиньгис установил новый рекорд НБА (2)
Спорт | 3 февраля 2018 года, 17:31
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис стал первым игроком в истории НБА, которому удалось 15 игр подряд блокировать хотя бы один бросок соперника и забросить один трехочковый бросок.
На Youtube-канале НБА опубликован видеоролик с лучшими эпизодами исторического достижения спортсмена.
До этого рекорд принадлежал двум игрокам. В прошлом сезоне этого добился Карл Энтони Таун из миннесотского «Timberwolves», а в сезоне 1996/97 - Крис Уэббер из вашингтонского «Bullets».
Фото из Flickr
Порзиньгис большой молодец, но рекорд-то не Латвийского баскетбола.....
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Нет слов,снимаю шляпу.
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