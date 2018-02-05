Латвийские хоккеисты уступили канадцам в товарищеском матче (3)
Спорт | 5 февраля 2018 года, 07:53
Сборная Латвии по хоккею на домашнем льду в Arēna Rīga проиграла товарищеский матч канадцам, которым скоро предстоит сыграть на олимпийском турнире в Пхенчхане. Команда Боба Хартли пропустила две безответные шайбы.
На 3-й минуте отличился выступающий за минское “Динамо” Марк-Андре Граньяни, затем в середине второго периода форвард ЦСКА Мэт Робинсон забросил вторую шайбу.
Латвийские хоккеисты осенью 2016 года не прошли отборочный турнир на Игры-2018 и впервые с 2002 года пропустят олимпийский турнир.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Русские хакеры виноваты. Они уже готовятся помешать "честным выборам" нацистам в Латвии, вот и практикуют на хоккеистах. :))
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кхл-овские канадцы? тогда им там ничего не светит.
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Неожиданно
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