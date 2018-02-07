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Форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против "Милуоки" (89:103) получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт НБА.

Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, когда вывел "Никс" вперед (31:30). Покинуть площадку спортсмен смог лишь с помощью партнеров по команде.

Через час после матча "Нью-Йорк" подтвердил, что форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. При таких травмах процесс восстановления занимает как минимум 9 месяцев, но, иногда, лечение затягивается на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего будут названы примерные сроки восстановления.

Как отмечает Sportacentrs.com, из-за травмы баскетболист пропустит конец этого сезона, помочь сборной Латвии летом в квалификации к чемпионату мира и, скорее всего, начало следующего сезона НБА.

18 февраля состоится "Матч звезд НБА". Порзиньгис должен был впервые принять в нем участие в качестве резервного игрока.

Всего за неполных 3 сезона выступления в НБА звездный латвийский баскетболист пропустил из-за травм или по болезни 33 матча (7 — в сезоне-17/18). 29 ноября прошлого года Кристап травмировал лодыжку и пропустил два матча, а в декабре не сыграл еще в двух матчах.