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Если оценивать травму баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, то он получил одну из самых тяжелых травм, которые могут быть у спортсмена. Об этом на телеканале LNT заявил спортивный врач Мартиньш Пулверис.

"Восстановление крестообразной связки занимает от шести до девяти месяцев. Но это зависит от того, чем занимается человек. Если это спортсмен, который занимается баскетболом на профессиональном уровне, то ему надо дольше соблюдать осторожность. Если это офисный работник, то он может выйти на работу уже через две недели", - рассказал он.

Напомним, форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против "Милуоки" (89:103) получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт НБА.

Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, когда вывел "Никс" вперед (31:30). Покинуть площадку спортсмен смог лишь с помощью партнеров по команде.

Через час после матча "Нью-Йорк" подтвердил, что форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. При таких травмах процесс восстановления занимает как минимум 9 месяцев, но, иногда, лечение затягивается на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего будут названы примерные сроки восстановления.