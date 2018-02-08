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Латвийский боксер Майрис Бриедис признался, что если бы он победил украинца Александра Усика, то после боя закончил бы свою профессиональную карьеру. Об этом он рассказал в эфире телеканала LNT, пишет Nra.lv.

"Перед этим боем я думал - если выиграю, то уйду из бокса. За всю свою карьеру я получил слишком много травм. Очевидно, бог так решил, несколько лет еще придется попотеть", - сказал спортсмен.

Сейчас своей главной целью Бриедис считает реванш с украинским боксером. При этом он отметил, что сам Усик пока не заинтересован в повторной встрече на ринге.

Напомним, поединок между Бриедисом и Усиком завершился победой украинца. Усик стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг.