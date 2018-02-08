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В четверг, 8 февраля, в Таллине состоялась вторая дуэль первой группы зоны Европа/Африка, в которой Анастасия Севастова в команде с Аленой Остапенко победили польскую команду. Об этом пишет nra.lv .

Севастова переиграла 144-ю ракетку мира Магдалену Френх со счетом 6:1, 6:2. После, Остапенко победила ведущую теннисистку Польши и 56-ю ракетку мира Магду Линетт.

Если Турция обыграет Австрию, то латвийские теннисистки досрочно обеспечат себе место в финальном раунде.

В первом круге в среду Латвия со счетом 2:1 обыграла Турцию, тогда как Польша с тем же результатом обыграла Австрию.