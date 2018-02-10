Спорт |

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт сообщил, что американский боксер Флойд Мейвезер согласился провести бой с ирландский бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА).

"Флойд сказал, что у них с Конором битва, и он намерен сделать и то, и другое (сразиться по правилам бокса и ММА — Прим.). Очевидно, единственный способ сделать это — свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью", — цитирует Уайта ТАСС со ссылкой на портал Worldboxingnews.com.

До этого Мейвезер и Макгрегор не раз провоцировали друг друга на проведение повторного боя. Спортсмены уже встречались друг с другом на ринге 26 августа 2017 года. Поединок проводился по правилам бокса и завершился победой Мейвезера.

Ранее американский боксер намекнул на возможный поединок с Макгрегором по правилам ММА.

Фото из Flickr