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Сборная Латвии заняла первое место в группе 1 в евро-африканской зоне Кубка Федерации—2018.

Теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова принесли итоговую победу команде Латвии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Это лучшее достижение команды Латвии с 1993 года. Теперь Латвии предстоит стыковой матч за право на будущий сезон попасть во вторую Мировую группу.

На групповом этапе теннисистки Латвии победили команды Турции (2-1), Польши (2-1) и Австрии (3-0), а в финале была обыграна команда Сербии (2-1).

Турнир группы 1 Евро-Африканской зоны Кубка Федерации принимал Таллин. В нем выступали 14 команд. Сборная Латвии в этот раз была представлена сильнейшим составом — шестой ракеткой мира Аленой Остапенко (играет регулярно за сборную с 2013 года), 15-й ракеткой мира Анастасией Севастовой (первое выступление за команду с 2010 года), Дианой Марцинкевич (274-я) и юниоркой Даниэлой Висмане (871-я).