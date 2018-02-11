Остапенко выступит в турнире в поддержку детей-аутистов (1)
Спорт | 11 февраля 2018 года, 14:01
Латвийская теннисистка Алена Остапенко и вторая ракетка мира румынка Симона Халеп примут участие в благотворительном турнире Tennis with the Stars ("Теннис со звездами"), который пройдет 6 марта в Калифорнии.
Мероприятие состоится перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, который в этом году стал его спонсором.
Сборы с турнира пойдут в пользу организации ACEing Autism, которая привлекает детей с аутизмом к занятиям спортом. На турнире также выступит американец Фрэнсис Тиафу и еще один игрок, имя которого будет названо позже.
Ранее сообщалось, что сборная Латвии заняла первое место в группе 1 в евро-африканской зоне Кубка Федерации—2018.
Источник: Sports.ru
надо помогать слабым и больным
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