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Латвийская теннисистка Алена Остапенко и вторая ракетка мира румынка Симона Халеп примут участие в благотворительном турнире Tennis with the Stars ("Теннис со звездами"), который пройдет 6 марта в Калифорнии.

Мероприятие состоится перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, который в этом году стал его спонсором.

Сборы с турнира пойдут в пользу организации ACEing Autism, которая привлекает детей с аутизмом к занятиям спортом. На турнире также выступит американец Фрэнсис Тиафу и еще один игрок, имя которого будет названо позже.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии заняла первое место в группе 1 в евро-африканской зоне Кубка Федерации—2018.