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Латвийский форвард "Нью-Йорка" Кристап Порзиньгис успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает Sportacentrs.

Баскетболисту потребуется время на восстановления — остаток сезона он, скорее всего, пропустит.

Напомним, форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против "Милуоки" (89:103) получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок, сообщал официальный сайт НБА.

Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, когда вывел "Никс" вперед (31:30). Покинуть площадку спортсмен смог лишь с помощью партнеров по команде.

Через час после матча "Нью-Йорк" подтвердил, что форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. При таких травмах процесс восстановления занимает как минимум 9 месяцев, но, иногда, лечение затягивается на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего будут названы примерные сроки восстановления.