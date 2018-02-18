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В воскресенье латвийская теннисистка Алена Остапенко в дуете с канадкой Габриелой Дабровски триумфально выступила на турнире WTA серии Premier в Дохе, что стало ее самым большим достижением в парных соревнованиях за всю карьеру. Об этом пишет Latvijas avīze.

В финальном матче Остапенко и Дабровски победили теннисистку из Словении Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес-Санчес со счетом 6-3, 6-3.

Титул дал латвийской теннисистке 900 пунктов ранга парных игр WTA.

В начале февраля сообщалось, что шестая ракетка мира, ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко проиграла чешке Петры Квитовой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге со счетом 0:6, 2:6.