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Пресс-атташе команды «Олимпийских атлетов из России» на Играх в Пхенчхане Константин Выборнов подтвердил, что допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. По его словам, до начала Олимпиады все пробы спортсмена были отрицательными.

«Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается», — подчеркивается в заявлении Выборнова.

Он добавил, что пока неизвестно, каким образом препарат мог попасть в организм Крушельницкого.

Сам Крушельницкий шокирован данной ситуацией. По его словам, которые приводит пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР), он никогда не применял запрещенных веществ.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — цитирует Крушельницкого газета «Известия».

Ранее сообщалось, что допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной.

Предварительная дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста назначена на 22 февраля.

Неделю назад Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Анастасия также стала звездной интернета благодаря своей красоте. Девушку даже прозвали «русской Анджелиной Джоли».

Фото: instagram.com/a_nastasia92