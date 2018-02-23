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Мужская сборная Латвии по баскетболу сегодня проведет матч в квалификационном раунде Кубка мира-2019. В Риге подопечные Арниса Вецвагарса встретятся с командой Украины. Начало матча - в 19:30.

Между тем, латвийский боксер Майрис Бриедис записал видеоролик, в котором поддержал латвийских баскетболистов и пожелал им удачи, пишет Skaties.lv.

Не остался в долгу и его недавний соперник Александр Усик. Он также записал видео, поддержав своих соотечественников.

Матч Латвия-Украина проходит в рамках первого этапа отбора, где 32 европейские команды поделены на восемь групп, из которых три лучшие отправятся во второй этап, на котором, в свою очередь, сформируются четыре группы по шесть команд. 12 счастливчиков, по три победителя из каждой группы и поедут на мировой форум.