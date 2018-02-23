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Баскетболисты национальной сборной Украины победили 23 февраля в гостях команду Латвии в квалификации к чемпионату мира 2019 года.

Встреча в Риге завершилась со счетом 82:68 (24:13, 16:17, 19:22, 23:16).

Наиболее результативным в составе украинцев был Вячеслав Кравцов (22 очка); у хозяев - Янис Блумс (24).

Матч Латвия-Украина прошел в рамках первого этапа отбора, где 32 европейские команды поделены на восемь групп, из которых три лучшие отправятся во второй этап, на котором, в свою очередь, сформируются четыре группы по шесть команд. 12 счастливчиков, по три победителя из каждой группы и поедут на мировой форум.

Напомним, ранее латвийский боксер Майрис Бриедис записал видеоролик, в котором поддержал латвийских баскетболистов и пожелал им удачи.

Не остался в долгу и его недавний соперник Александр Усик. Он также записал видео, поддержав своих соотечественников.