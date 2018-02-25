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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над немцами в финале Олимпиады пообещал подумать о продолжении работы в национальной команде. Слова специалиста передает корреспондент "Ленты.ру".

"Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла", — сказал Знарок.

Тренер выразил уверенность, что победой в финале ответил на все вопросы журналистов.

"Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен, — это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели", — признался он.

Сообщается, что бывший тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев может возглавить сборную России по хоккею в случае ухода с поста Олега Знарка. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает "Р-Спорт".

Воробьев входит в состав тренерского штаба национальной команды с 2014 года. Он отказался комментировать информацию о возможном назначении. Последним местом его работы был магнитогорский "Металлург", откуда он был уволен осенью 2017 года. Он руководил командой с 2015 по 2017 год и выиграл с ней Кубок Гагарина в сезоне-2015/16.

Ранее, 25 февраля российские хоккеисты обыграли немцев в финальном матче Олимпиады и выиграли золотые медали. Встреча завершилась со счетом 4:3, решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. За две минуты до окончания основного времени россияне уступали 2:3 и заработали удаление. Знарок принял решение снять с игры вратаря, а игроки сумели сравнять счет и перевести встречу в овертайм за 56 секунд до конца.

Знарок возглавляет сборную России с 2014 года. Помимо победы на Олимпиаде-2018 он приводил команду к победе на ЧМ-2014, серебру на мировом первенстве в 2015-м и бронзе на двух последних чемпионатах мира.