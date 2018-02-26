Спорт |

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подписал контракт с футбольной командой. Об этом он рассказал на своей странице интаграме.

«Я подписал контракт с футбольной командой! С какой? Узнаете 27 февраля!» — заявил Болт.

В августе прошлого года Болт не финишировал в эстафете 4 по 100 метров на Чемпионате мира 2017 года, которая была последней в его карьере легкоатлета. Он упал практически сразу после передачи эстафеты. После получения мышечной травмы 31-летний спортсмен заявил о желании стать профессиональным футболистом.

«Травма позади, и я снова в хорошей форме. В марте собираюсь пройти просмотр в Дортмунде, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру», — сказал в январе спортсмен. Он также добавил, что мечтает подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, а также одиннадцатикратным чемпионом мира по легкой атлетике. Первую золотую медаль на Олимпийских играх он взял в Пекине в 2008 году, а свое первое золото на чемпионате мира завоевал на стометровке в 2009 году в Берлине.

Фото из Flickr