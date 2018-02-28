Спорт |

После паузы, связанной с Олимпийскими играми в Пхенчхане, возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В предпоследнем матче сезона рижское "Динамо" уступило в Минске одноклубникам со счетом 3:5.

Уже на 27-й секунде матча нападающий рижан Микс Индрашис вывел гостей вперед. Спустя 26 секунд белорусы отыгрались, а на 3-й минуте Балинскис забросил вторую шайбу в ворота минчан - 2:1.

Однако к 43-й минуте перевес белорусского клуба достиг уже трех шайб. Под занавес встречи Макмиллан сократил отставание рижан до 3:5.

Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ. В последнем туре регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" 1-го марта примет дома "Йокерит" из Хельсинки.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial/