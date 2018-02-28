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Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, что российская сторона продолжает разбирательство по делу Александра Крушельницкого и уже получила от МОК записи с камер видеонаблюдения в гостиницах.

По словам Свищева, не исключено, что запрещенный препарат попал в организм Крушельницкого во время сборов в Японии.

«Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», – передает НСН слова Свищева.

Напомним, в понедельник глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал опубликованную Спортивным арбитражным судом (CAS) информацию о высоком содержании мельдония в пробе россиянина Александра Крушельницкого.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть решения о признании виновным в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018 Александра Крушельницкого. До этого суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, как в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого, он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.