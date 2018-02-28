Пропустившую сезон Серену Уильямс признали спортсменкой года (4)

фото

Спорт | 28 февраля 2018 года, 15:11

Лучшим атлетами года по версии мировой академии спорта Laureus World Sports Academy признаны теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. Церемония раздачи "спортивных "Оскаров" состоялась в Монако.

Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз получила эту награду как спортсменка 2017 года, хотя большую часть отчетного периода провела беременной.

Она не участвовала в соревнованиях с января прошлого года после победы на Открытом чемпионате Австралии, незадолго до которого узнала о своей беременности. 1 сентября спортсменка родила дочь.

Помимо Уильямс, на титул спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также еще три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Своего второго "Оскара" Федерер получил в номинации "Возвращение года".

"Прорывом года" объявлен испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший свой первый "Мастерс" в 38 лет, а командой года - немецкая автоконюшня Mercedes, добывшая Кубок конструкторов в "Формуле-1".

Источник: newsru.com

Комментарии 4
Дохтор.2 часа назад
Несомненно!!!
Это лучшее "творение" фармкомпаний Америки.
Ответить
Лёлик1 час назад
Я бы не стал мелочиться - Это допинг века , тем более , что вада и не скрывает Сирена официально сидит на стероидах ...
Ответить
Eliza1 час назад
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180228/1133418080.html?referrer_block=index_main_1
"Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане..."
Ответить