Пропустившую сезон Серену Уильямс признали спортсменкой года (4)
Лучшим атлетами года по версии мировой академии спорта Laureus World Sports Academy признаны теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. Церемония раздачи "спортивных "Оскаров" состоялась в Монако.
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз получила эту награду как спортсменка 2017 года, хотя большую часть отчетного периода провела беременной.
Она не участвовала в соревнованиях с января прошлого года после победы на Открытом чемпионате Австралии, незадолго до которого узнала о своей беременности. 1 сентября спортсменка родила дочь.
Помимо Уильямс, на титул спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также еще три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.
Своего второго "Оскара" Федерер получил в номинации "Возвращение года".
The Laureus World Sportswoman of the Year is @serenawilliams! #Laureus18 pic.twitter.com/YHWQmSt5Ad— #Laureus18 (@LaureusSport) 27 февраля 2018 г.
"Прорывом года" объявлен испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший свой первый "Мастерс" в 38 лет, а командой года - немецкая автоконюшня Mercedes, добывшая Кубок конструкторов в "Формуле-1".
Источник: newsru.com
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