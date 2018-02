Спорт |

Лучшим атлетами года по версии мировой академии спорта Laureus World Sports Academy признаны теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. Церемония раздачи "спортивных "Оскаров" состоялась в Монако.

Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз получила эту награду как спортсменка 2017 года, хотя большую часть отчетного периода провела беременной.

Она не участвовала в соревнованиях с января прошлого года после победы на Открытом чемпионате Австралии, незадолго до которого узнала о своей беременности. 1 сентября спортсменка родила дочь.

Помимо Уильямс, на титул спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также еще три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Своего второго "Оскара" Федерер получил в номинации "Возвращение года".

The Laureus World Sportswoman of the Year is @serenawilliams! #Laureus18 pic.twitter.com/YHWQmSt5Ad