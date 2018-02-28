Дукурсы продолжат выступать, несмотря на поражение в Пхенчхане (5)

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Спорт | 28 февраля 2018 года, 16:22

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы готовы продолжать свою профессиональную спортивную карьеру, рассказал в интервью LTV отец и тренер спортсменов Дайнис Дукурс, пишет skaties.lv.

После того, как братья на Олимпийских играх в Пхенчхане остались без медалей, завоевав четвертое и пятое место, они начали думать о завершении выступлений.

"Финиш был сложным, ощущения после последнего заезда тяжелые. Но мыслей, чтобы все бросить - не было. Мы на самом деле сделали все, что могли. Ни Мартин, никакой другой спортсмен не являются машиной. Ошибаются все. Мы уже построили детали другого прототипа и собрали новый скелетон, который уже опробовали", - сказал Дукурс-старший.

Кроме того, он отметил, что в Сигулде может состоятся первый этап Кубка мира по скелетону.

"Если в декабре в Латвии будет проходить первый этап Кубка мира, то там мы еще проедем. Сдаваться мы не собираемся, будем продолжать",- заключил Дукурс.

Комментарии 5
1140 минут назад
Выспались уже?
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Фант52 минуты назад
Не видеть, не слышать, Дукурсов не хочется!
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raweher39 минут назад
ааа сочинские ребятки .... ну не расстраивайтесь ....выступить на ОИ 2018 уже не получится , а медаль еще получить можете ... а повезет и чемпионами ОИ 2018 станете
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