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Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы готовы продолжать свою профессиональную спортивную карьеру, рассказал в интервью LTV отец и тренер спортсменов Дайнис Дукурс, пишет skaties.lv.

После того, как братья на Олимпийских играх в Пхенчхане остались без медалей, завоевав четвертое и пятое место, они начали думать о завершении выступлений.

"Финиш был сложным, ощущения после последнего заезда тяжелые. Но мыслей, чтобы все бросить - не было. Мы на самом деле сделали все, что могли. Ни Мартин, никакой другой спортсмен не являются машиной. Ошибаются все. Мы уже построили детали другого прототипа и собрали новый скелетон, который уже опробовали", - сказал Дукурс-старший.

Кроме того, он отметил, что в Сигулде может состоятся первый этап Кубка мира по скелетону.

"Если в декабре в Латвии будет проходить первый этап Кубка мира, то там мы еще проедем. Сдаваться мы не собираемся, будем продолжать",- заключил Дукурс.