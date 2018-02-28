Журналист: рижское "Динамо" может покинуть КХЛ (11)
Рижское "Динамо" может быть исключено из КХЛ. Об этом, как пишет sports.ru, сообщил российский спортивный журналист Алексей Шевченко.
"Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. "Ладе" и "Северстали" уже ничего не угрожает. Лигу, вероятнее всего, покинут рижское "Динамо" и "Слован". У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных", – сказал Шевченко.
Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.
Пользователи портала sports.ru в комментариях стали выражать сожаление в связи с тем, что из КХЛ уйдет рижская команда.
Впрочем, был один из фанатов рижского "Динамо", который написал, что этому журналисту доверять нельзя, что в КХЛ опровергли эту информацию.
Официальных комментариев КХЛ пока нет.
Фото: dinamoriga.lv
Вечная память.