Спорт |

Рижское "Динамо" может быть исключено из КХЛ. Об этом, как пишет sports.ru, сообщил российский спортивный журналист Алексей Шевченко.

"Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. "Ладе" и "Северстали" уже ничего не угрожает. Лигу, вероятнее всего, покинут рижское "Динамо" и "Слован". У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных", – сказал Шевченко.

Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

Пользователи портала sports.ru в комментариях стали выражать сожаление в связи с тем, что из КХЛ уйдет рижская команда.

Впрочем, был один из фанатов рижского "Динамо", который написал, что этому журналисту доверять нельзя, что в КХЛ опровергли эту информацию.

Официальных комментариев КХЛ пока нет.

Фото: dinamoriga.lv