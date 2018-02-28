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Представители хоккейных клубов "Динамо" (Рига) и "Слован" (Братислава) в беседе с РИА Новости опровергли информацию об их возможном исключении из КХЛ.

"Официальной информации по этому поводу нет. Поэтому ни официально, ни неофициально этот вопрос не обсуждается. По поводу финансирования клуба могу сказать, что мы работаем как обычно, в штатном режиме", - заявил председатель совета рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

"У меня нет такой информации. Первый раз слышу о том, что может быть поднят вопрос об участии. Конечно, есть сложности (финансовые), но мы пытаемся решать их", - заявил исполнительный директор "Слована" Алексей Яшкин.

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что после текущего сезона, вероятнее всего, КХЛ покинут рижское "Динамо" и "Слован".

Фото из Flickr