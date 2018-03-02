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После того, как латвийский боксер Майрис Бриедис проиграл украинцу Александру Усику в полуфинальном бою Всемирной суперсерии бокса и лишился чемпионского титула WBC в первом тяжелом весе, Сандис Клейнс решил перестать быть тренером Бриедиса. Об этом сообщил в интервью Sporta Avīze сам боксер.

"Если честно, были мысли, что начнется большая критика со стороны болельщиков. Но вышло по-другому, распалась моя команда. Нарушился обычный порядок вещей и теперь мне необходимо выйти из зоны комфорта, начать заново. Сандис уже не будет со мной вместе на протяжении всего времени. Я в поисках нового тренера", — заявил Бриедис.

Спортсмен не ответил, что подтолкнуло Клейнса принять такое решение.

"У него есть свои аргументы. Были попытки переубедить его изменить это решение, но не получилось ни у меня, ни у наших общих знакомых, — говорит Майрис.

Он добавил, что уважает решение тренера и планирует боксировать еще 3-4 года на профессиональном ринге.