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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхенчане.

На видео, выложенном на странице фигуристки в Instagram, Медведева показала, что под белым шарфом олимпийской куртки скрывались цвета российского флага.

"Ну что, друзья, мы прилетели на Родину, поэтому…Мы, наверное, давно мечтали это сделать", — говорит фигуристка.

Как пошутила Медведева, теперь "секрет странного белого шарфа раскрыт".

Россияне участвовали в Олимпиаде в Пхенчане в статусе нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил им любую демонстрацию государственной символики во время соревнований.

Фото: facebook.com/Evgenia Medvedeva