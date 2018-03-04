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В воскресенье латвийские волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш заняли третье место на первом этапе Кубка мира “Пять звезд” в Форт-Лодердэйле, в США. Об этом пишет KasJauns.

Латвийский дует в борьбе за бронзовую медаль обыграл бразильцев Педру Солберга и Жиоржа Вандерлея со счетом 2-0 (21:17, 21:17). Самойлов и Шмединьш выступали под 12-м номером.

В 1/8 финала латвийские баскетболисты обыграли бразильцев Алисона Черути и Бруну Шмита - 2-0 (21:17, 21:16), а в четвертьфинале была они победили поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора - 2-1 (12:21, 21:13, 15:10).

В полуфинале Самойлов и Шмединьш уступили американцам Филу Далхаузеру и Николасу Лусену со счетом 0-2 (14:21, 12:21). После латвийцы приняли участие в матче против Солберга и Вандерлея, заняв третье место.

Также в турнире участвовал другой дуэт из Латвии - Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс. В 1/8 финала они проиграли полякам Лосяку и Кантору – 0-2 (16:21, 16:21). Плявиньш и Точс заняли девятое место.