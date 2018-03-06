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Спортсмены из Латвии не будут участвовать в Паралимпиаде в Пхенчхане. Шанс на участие в Играх был у нашей команды керленгистов, но на отборочных этапах не был показан лучший результат, рассказала радио Baltkom президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

"Это не первый год. Мы еще никогда не участвовали в зимних Играх. Наши спортсмены не смогли пройти квалификацию. Но мы на правильном пути, наши ребята ездят на чемпионаты, показывают все лучшие и лучшие результаты. Мы надеемся, что через четыре года сможем участвовать в играх. Финансирование у нас не поднимается уже третий год. Это 365 тысяч евро в год на весь паралимпийский спорт. Нам помогают спонсоры. Мы не останавливаемся", - сказала она.

Зимняя Паралимпиада в этом году пройдет с 9 по 18 марта.

Всего на Паралимпийские игры в Корею приедут участники более чем из 40 стран. Впервые на зимней Паралимпиаде будут выступать команды Грузии, Таджикистана и КНДР. После двенадцатилетнего перерыва на Игры приедет команда Эстонии.

Фото из Flickr