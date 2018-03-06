Латвийские спортсмены пропустят очередную зимнюю Паралимпиаду (6)

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Спорт | 6 марта 2018 года, 17:10

Спортсмены из Латвии не будут участвовать в Паралимпиаде в Пхенчхане. Шанс на участие в Играх был у нашей команды керленгистов, но на отборочных этапах не был показан лучший результат, рассказала радио Baltkom президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

"Это не первый год. Мы еще никогда не участвовали в зимних Играх. Наши спортсмены не смогли пройти квалификацию. Но мы на правильном пути, наши ребята ездят на чемпионаты, показывают все лучшие и лучшие результаты. Мы надеемся, что через четыре года сможем участвовать в играх. Финансирование у нас не поднимается уже третий год. Это 365 тысяч евро в год на весь паралимпийский спорт. Нам помогают спонсоры. Мы не останавливаемся", - сказала она.

Зимняя Паралимпиада в этом году пройдет с 9 по 18 марта.

Всего на Паралимпийские игры в Корею приедут участники более чем из 40 стран. Впервые на зимней Паралимпиаде будут выступать команды Грузии, Таджикистана и КНДР. После двенадцатилетнего перерыва на Игры приедет команда Эстонии.

Фото из Flickr

Комментарии 6
Сергей1 час назад
Не та страна, что бы строить для инвалидов . Проще бабло распилить и потом через год , создать комиссию которая год будет получать зарплату , ничего не найдёт и на этом все закончится. Коррупция в Латвия есть? Нет , вы что , ми самые честные бля. Воровская шайка латышские патриоты вперёд
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Вот !54 минуты назад
А могли бы. Вот когда Дукурсам надо было ехать ! Среди инвалидов заняли бы(кое-как) бронзу и без всяких судов. Они тоже инвалиды на всю голову.
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Диана Лысенко1 час назад
Надейтесь
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