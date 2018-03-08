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Паралимпийские игры—2018 установят новый рекорд по количеству участников. Об этом сообщил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх.Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт", - сказал Парсонс.

Также президент МПК сообщил, что на сегодняшний день на Паралимпийские игры продано 285 тысяч билетов.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.