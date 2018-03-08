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Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который стартовал в финнской Контиолахти.

Шипулин преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 56,86 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Занявшему первое место россиянину Антону Шипулину латвийский спортсмен уступил 5,8 секунды. Третье время показал француз Кентен Фийон-Майе.

После гонки Расторгуев поделился впечатлениями от серебряного успеха в спринте.

"Моя вторая медаль на Кубке мира в карьере очень важна для всей команды. Кроме того, я хочу поздравить всех женщин, а особенно мою маму, с Международным женским днем!", - приводит слова Расторгуева "Матч ТВ".

Напомним, в марте прошлого года Расторгуев завоевал серебро в масс-старте в норвежском Холменколлене. Он стал третьим латвийским биатлонистом, поднявшимся на пьедестал этапа Кубка мира.